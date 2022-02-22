Две трети членов Высшего совета правосудия подали в отставку. ВСП прекратил свои полномочия
- Автор:
- Олег Панфилович
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Высший совет правосудия (ВСП) принял заявления об отставке десяти членов совета, таким образом он прекращает свои полномочия.
Об этом говорится в сообщении на сайте совета.
«Десять членов Высшего совета правосудия досрочно сложили полномочия по собственному желанию. Позиция членов ВРП относительно того, что полномочия Этического совета не имеют конституционной основы», — говорится в сообщении.
В ВСП напомнили, что 8 февраля Этический совет начал процедуру оценки одновременно всех членов совета, кроме председателя Верховного суда. Таким образом, по мнению ВСП, возможность дальнейшей работы совета ставилась «в прямую зависимость от решений и действий Этического совета».
«Дальнейшее функционирование ВРП в рамках такой зависимости нарушает гарантии деятельности ее членов, что недопустимо. Приведенные обстоятельства побуждали к досрочному сложению полномочий большинством членов Совета правосудия», — сообщили в совете. ВСП насчитывало15 членов, в настоящее время их осталось пятеро. Таким образом совет потерял полномочия.
Высший совет правосудия — это главный орган судейского самоуправления. Он принимает решение о назначении, увольнении, переводе судей, отвечает за формирование корпуса судей, рассматривает дисциплинарные дела в отношении судей, принимает решение о привлечении к ответственности, дает согласие на задержание судьи или содержание его под стражей или арестом; принимает решение о временном отстранении судьи от осуществления правосудия и т.д.
- 14 июля 2021 года Верховная Рада поддержала законопроект о новом порядке избрания и назначения членов Высшего совета правосудия, а также о деятельности дисциплинарных инспекторов ВРП. 3 сентября Верховная Рада объявила о начале конкурса на должность членов Высшего совета правосудия.
- 13 сентября 2021 года Совет судей не избрал членов Этического совета для контроля Высшего совета правосудия: 16 из 28 членов Совета судей не поддержали ни одного кандидата. Нардепы и правозащитники назвали это попыткой сорвать судебную реформу. В итоге Госдеп США призывал Совет судей разблокировать судебную реформу. Реформу Зеленский обещал Байдену.