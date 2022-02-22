Правительство Германии останавливает сертификацию «Северного потока — 2»
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- Олег Панфилович
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OSCE Parliamentary Assembly / Flickr
Канцлер Германии Олаф Шольц поручил правительству страны остановить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» после решения России признать независимость «Л/ДНР».
Об этом сообщает Bild.
Подготовку газопровода к запуску также приостановили из-за эскалации ситуации на Донбассе. Шольц обратился в Федеральное министерство экономики с просьбой принять необходимые меры, чтобы остановить сертификацию. «А без этой сертификации «Северный поток — 2» не может запуститься», — добавил канцлер.
Издание Spiegel отмечает, что Федеральный министр экономики Роберт Хабек в письме во вторник утром уже поручил подотчетному Федеральному агентству сетей остановить сертификацию «Северного потока — 2».
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