Госдума России ратифицировала соглашения о «сотрудничестве и помощи» с «ДНР» и «ЛНР»
- Автор:
- Олег Панфилович
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Госдума России ратифицировала договоры с самопровозглашенными Донецкой и Луганской «народными республиками».
Решения были приняты во вторник.
За ратификацию соглашения о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с «ДНР» проголосовали 400 депутатов. За аналогичное соглашение с «ЛНР» отдали голоса 399 депутатов.
Также депутаты российского парламента проголосовали за то, чтобы решение о ратификации этих соглашений вступило в силу уже сегодня.
Во вторник, 22 февраля, так называемые «парламенты» российских образований «Л/ДНР» ратифицировали договоры с Россией о «дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи». Этими договорами Россия оформит свою агрессию против Украины.
Договоры предусматривают «оборону и охрану» границ ОРДЛО совместно с войсками России. Также «республики» станут дотационными за счет налогоплательщиков РФ.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совбез ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия не признали «Л/ДНР».
- Власти России могут еще определить границы «ЛНР» и «ДНР».