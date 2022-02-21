«Вопиющее нарушение международного права». В ЕС отреагировали на признание «Л/ДНР»

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В Европейском Союзе назвали вопиющим нарушением международного права признание Россией «Л/ДНР». Там подчеркнули, что ответ обязательно будет.

Соответствующие одинаковые заявления обнародовали в своих Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

«Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной», — отметили они.