На Донбассе во время обстрела Зайцево погибли двое украинских военных

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Шмаков Валерий / УНИАН

Во время обстрела поселка Зайцево на Донбассе погибли двое украинских военных. Еще трое получили ранения.

Об этом пишет пресс-служба Нацполиции.

«В результате обстрела поселка Зайцево погибли двое военнослужащих, трое — ранены. Еще один воин ранен в Водяном. Предварительная квалификация — ст. 258 УК (террористический акт)», — говорится в сообщении.

В последней сводке от ООС за 17:00 сообщений о погибших военных нет — только о четырех раненых бойцах ВСУ.

Также в Новолуганске снаряд попал в квартиру на втором этаже жилого дома. Кроме этого, под обстрел попало общежитие. В результате обстрелов погиб гражданский — 51-летний житель поселка.

«В течение суток из-за обстрелов оккупационных войск зафиксировано восемь повреждений инфраструктуры. Без водоснабжения остались Авдеевка и окрестные села, а также Марьинка, Красногоровка и Верхнеторецкое. Электроснабжение отсутствует в Красногоровке, а также в двух населенных пунктах вблизи Торецка — Дружбе и Озаряновке», — рассказали в полиции.