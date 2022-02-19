Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Что сказал президент на фоне российской угрозы
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где призвал союзников прямо сейчас ввести санкции против России и предоставить Киеву гарантии безопасности.
Лидер страны начал выступление со слов: «Украина хочет мира, Европа хочет мира, мир говорит, что не хочет воевать, а Россия — что не хочет нападать. Кто-то из нас лжет — это еще не аксиома, но уже не гипотеза». Он рассказал, что два дня назад был на Донбассе, где «проходит линия войны и мира».
По словам президента, Россия бросила вызов глобальной безопасности, а «безразличие других стран делает их соучастниками преступления». В частности Организация Объединенных Наций, «которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя», когда один из ее членов аннексирует территорию другого.
Зеленский требует «честных ответов» о перспективах членства Украины в НАТО — «не нужно нам говорить о датах нападения, а лучше упомянуть о других датах [вступления в НАТО и ЕС]».
«С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и подкреплять действиями, что это неправда? Почему мы избегаем этого вопроса? Это касается и НАТО… Никто никого не ставит к стенке с вопросом, чтобы завтра было НАТО, — нет такого. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности», — сказал президент Украины.
Он подчеркнул, что Украина будет идти исключительно дипломатическим путем, чтобы вернуть себе свои территории. Также президент в четвертый (и последний) раз инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума и предложил созвать саммит государств — постоянных членов Совбеза ООН с участием Турции и Германии.
«Мы будем защищать свою землю, с поддержкой партнеров или без нее. Предоставляют нам сотни единиц современного оружия или пять тысяч шлемов — мы ценим любую помощь, но все мы должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать, не благотворительные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мировую безопасность, где Украина 8 лет является щитом. Надежным, кстати. И 8 лет сдерживает одну из величайших армий мира, стоящую вдоль наших границ, а не границ Европейского Союза. «Грады» летели в Мариуполь, а не в европейские города... Надеюсь, никто не думает об Украине как об удобном вечном буфере между Западом и РФ. Этого никогда не будет. Этого никто не допустит. Иначе будет вопрос: кто следующий?» — сказал президент.
- Обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило трех сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные. Всего сложности боевики совершили 60 обстрелов.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует ни одного наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение. За сутки 18 февраля боевики совершили 66 обстрелов, 52 из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
- 19 февраля депутаты от фракции «Слуга народа», члены комитета Национальной безопасности, обороны и разведки и журналисты зарубежных СМИ попали под артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Новолуганское (Донецкая область). С начала суток боевики уже 70 раз открывали огонь.