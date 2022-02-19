Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Что сказал президент на фоне российской угрозы

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил на Мюнхенской конференции по безопасности, где призвал союзников прямо сейчас ввести санкции против России и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Лидер страны начал выступление со слов: «Украина хочет мира, Европа хочет мира, мир говорит, что не хочет воевать, а Россия — что не хочет нападать. Кто-то из нас лжет — это еще не аксиома, но уже не гипотеза». Он рассказал, что два дня назад был на Донбассе, где «проходит линия войны и мира».

По словам президента, Россия бросила вызов глобальной безопасности, а «безразличие других стран делает их соучастниками преступления». В частности Организация Объединенных Наций, «которая должна защищать мир и мировую безопасность, не может защитить себя», когда один из ее членов аннексирует территорию другого.

Зеленский требует «честных ответов» о перспективах членства Украины в НАТО — «не нужно нам говорить о датах нападения, а лучше упомянуть о других датах [вступления в НАТО и ЕС]».

«С 2014 года РФ убеждает, что мы выбрали ложный путь, что в Европе нас никто не ждет. Разве не Европа должна постоянно говорить и подкреплять действиями, что это неправда? Почему мы избегаем этого вопроса? Это касается и НАТО… Никто никого не ставит к стенке с вопросом, чтобы завтра было НАТО, — нет такого. Мы хотим. Но пока у нас нет такой возможности, мы стремимся иметь гарантии безопасности», — сказал президент Украины.

Он подчеркнул, что Украина будет идти исключительно дипломатическим путем, чтобы вернуть себе свои территории. Также президент в четвертый (и последний) раз инициировал консультации в рамках Будапештского меморандума и предложил созвать саммит государств — постоянных членов Совбеза ООН с участием Турции и Германии.

«Мы будем защищать свою землю, с поддержкой партнеров или без нее. Предоставляют нам сотни единиц современного оружия или пять тысяч шлемов — мы ценим любую помощь, но все мы должны понимать: это не благотворительные взносы, о которых Украина должна просить или напоминать, не благотворительные жесты, за которые Украина должна низко кланяться. Это ваш вклад в безопасность Европы и мировую безопасность, где Украина 8 лет является щитом. Надежным, кстати. И 8 лет сдерживает одну из величайших армий мира, стоящую вдоль наших границ, а не границ Европейского Союза. «Грады» летели в Мариуполь, а не в европейские города... Надеюсь, никто не думает об Украине как об удобном вечном буфере между Западом и РФ. Этого никогда не будет. Этого никто не допустит. Иначе будет вопрос: кто следующий?» — сказал президент.