В зоне ООС погиб еще один военный ВСУ. За сегодня боевики совершили уже 70 обстрелов

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73 морской центр СпП им. кошевого атамана Антина Головатого / Facebook

Оккупационные войска с утра 19 февраля 70 раз обстреляли позиции ВСУ и прифронтовые села в Донецкой и Луганской областях. С начала суток на Донбассе погибли двое украинских военных, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщили в пресс-центре Операции объединенных сил (ООС).

Больше всего боевики обстреливали село Новотроицкое Донецкой области — шесть раз. Другие села обстреливались до 5 раз с начала суток, всего под огонь попали 34 населенных пункта вдоль линии разграничения.

Украинские военнослужащие контролируют ситуацию в районе проведения Операции объединенных сил.

Раненых бойцов госпитализировали.