На Донбассе погиб украинский военный
- Автор:
- Олег Панфилович
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Sasha Maksymenko / Flickr
В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий.
Об этом стало известно «Бабелю».
Инцидент произошел возле поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области. В результате осколочного ранения погиб боец 30 отдельной механизированной бригады Антон Сидоров.
Украинская сторона запросила режим «тишины» через мониторинговую миссию ОБСЕ и потребовала прекратить огонь. Кроме того, отправлена письменная нота на СММ ОБСЕ и готовится письмо для МИД Украины.
По состоянию на 9:00 утра 19 февраля боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, украинские военные зафиксировали пролет беспилотника боевиков, пересекавшего линию столкновения.
В пресс-центре ООС подчеркнули, что боевики продолжают вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Так они пытаются заставить украинских военных открывать ответный огонь, чтобы иметь возможность обвинить ВСУ в обстрелах мирных жителей.
- За сутки 18 февраля боевики совершили 66 обстрелов, 52 из которых — из запрещенного Минскими договоренностями оружия.
- Нынешнее обострение ситуации на Донбассе началось утром 17 февраля, когда боевики ДНР и ЛНР начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих сотрудников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных. Однако в украинской армии и СНБО заверили, что Украина не планирует никакого наступления на оккупированный Донбасс, а местное население вводят в заблуждение.
- Утром 19 февраля главари боевиков «ДНР» и «ЛНР» объявили мобилизацию среди населения «республик».