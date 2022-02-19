На Донбассе погиб украинский военный

Новости

Sasha Maksymenko / Flickr

В результате обстрела боевиков на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

Об этом стало известно «Бабелю».

Инцидент произошел возле поселка Мироновский Бахмутского района Донецкой области. В результате осколочного ранения погиб боец 30 отдельной механизированной бригады Антон Сидоров.

Украинская сторона запросила режим «тишины» через мониторинговую миссию ОБСЕ и потребовала прекратить огонь. Кроме того, отправлена письменная нота на СММ ОБСЕ и готовится письмо для МИД Украины.

По состоянию на 9:00 утра 19 февраля боевики 19 раз обстреляли позиции украинских военных, 16 из которых с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Кроме того, украинские военные зафиксировали пролет беспилотника боевиков, пересекавшего линию столкновения.

В пресс-центре ООС подчеркнули, что боевики продолжают вести артиллерийский огонь из населенных пунктов и размещают свои артиллерийские системы вблизи жилых домов. Так они пытаются заставить украинских военных открывать ответный огонь, чтобы иметь возможность обвинить ВСУ в обстрелах мирных жителей.