США считают Россию ответственной за последнюю кибератаку на украинские банки

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Brian Klug / Flickr

В Белом доме считают, что Россия ответственна за недавнюю кибератаку на украинские банки. Там считают, что за хакерами стоит российское правительство.

Об этом на брифинге сообщила заместитель советника президента США по нацбезопасности Энн Нюбергер.

По ее словам, Россия причастна к недавней DDoS-атаке на украинские банки и сайты оборонных ведомств.

«Мы считаем, что российское правительство ответственно за широкомасштабные кибератаки на украинские банки на этой неделе», — подчеркнула она.

Нюбергер рассказала, что Штаты владеют информацией о связях российской разведки с большим массивом данных, который передавался на украинские домены. По данным США, российские хакеры проникли в украинские сети, чтобы собрать разведывательные данные.