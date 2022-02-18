Министр Верещук призвала жителей «Л/ДНР» ехать в Украину, а не в Россию

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Струмковський Владимир / УНИАН

Министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук призвала жителей «ДНР» и «ЛНР» не эвакуироваться в Россию по приказу лидеров боевиков, а ехать в Украину.

Об этом она заявила на брифинге в Офисе президента.

«Едьте к нам. Найдите способ перейти КПВВ или другой способ. Мы вас ждем, мы создадим все возможные условия для того, чтобы вам было где жить, что есть, для того, чтобы вы чувствовали, что вы не одни», — сказала Верещук.

Она отметила, что Украина ранее утвердила план гуманитарного реагирования с Красным Крестом, ООН и другими международными организациями о коридорах для прохода людей. «Мы знаем, что мы будем делать», — добавила министр.