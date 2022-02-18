ДТП с кортежем Ярославского: экспертиза обнаружила на авто следы сокрытия преступления

Новости

Эксперты Нацполиции обнаружили на автомобиле из кортежа бизнесмена Александра Ярославского следы замывания. По мнению правоохранителей, это может говорить о попытке сокрытия следов смертельного ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

В рамках комплексных судебных экспертиз эксперты обследовали два автомобиля Mercedes из кортежа, включая тот, который сбил человека.

«Эксперты выяснили, что к моменту изъятия указанных автомобилей отдельные их элементы, а именно — передняя часть, колеса и днище, были замыты. Это свидетельствует о попытке фигурантами уголовного производства уничтожить следовую информацию, которая может указывать на причастность автомобилей к ДТП, а значит избежать ответственности», — сказано в сообщении.