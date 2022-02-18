Украина получила вторую партию таблеток против COVID от компании Merck. «Молнупиравир» уже распределили по регионам
- Автор:
- София Телишевская
- Дата:
-
Pixabay
В Украину прибыла вторая крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Речь идет о поставке 135 тысяч курсов препарата «Молнупиравир», 60 тысяч из них уже распределены по регионам.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Этот препарат запрещен для продажи в аптеках, его можно получить у врача бесплатно.
«Молнупиравир» — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и таким образом предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.
В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хотя бы один из факторов риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.
- 27 ноября стало известно, что таблетки менее эффективны, чем считалось. Согласно данным, представленным Merck, прием таблеток при клинических испытаниях снизил риск госпитализации или смерти на 30%, а еще в начале октября компания, основываясь на предварительных данных, заявляла о сокращении риска госпитализации или смерти на 50%.
- 4 ноября 2021 года Великобритания первой в мире выдала разрешение на таблетки от Merck. 19 ноября Европейское агентство лекарственных средств одобрило применение этих таблеток, а 24 ноября Кабмин разрешил использование «Молпунавира» в Украине. В декабре этот препарат одобрили и в Штатах.