Украина получила вторую партию таблеток против COVID от компании Merck. «Молнупиравир» уже распределили по регионам

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В Украину прибыла вторая крупная партия таблеток от COVID-19 производства американской фармацевтической компании Merck Sharp&Dohme. Речь идет о поставке 135 тысяч курсов препарата «Молнупиравир», 60 тысяч из них уже распределены по регионам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Этот препарат запрещен для продажи в аптеках, его можно получить у врача бесплатно.

«Молнупиравир» — это препарат прямого действия, который блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, и таким образом предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат — это таблетки, поэтому нет особых требований к хранению и его удобно принимать.

В мире это лекарство используется для пациентов, имеющих хотя бы один из факторов риска: избыточный вес, возраст более 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца.