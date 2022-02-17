Британская разведка обнародовала новую карту возможного вторжения России в Украину
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Stanislav Krasilnikov / Contributor
В Великобритании обнародовали новую карту возможного вторжения России в Украину. Там подчеркивают, что РФ сохраняет значительное военное присутствие на украинских границах.
Об этом сообщило британское Минобороны в своем Twitter.
«Россия сохраняет значительное военное присутствие и может совершить вторжение без предварительного предупреждения», — подчеркнули в ведомстве.
На карте указано, что Россия может вторгнуться с севера, востока и аннексированного Крыма. Российские войска могут пойти на Киев, Харьков, Днепр на первом этапе, а на втором — на Одессу и Винницу.
- 15 и 16 февраля Россия уже сообщала об отводе части войск от границ Украины, но США, Великобритания и Украина заявили, что этого не видят.
- Представитель Госдепартамента США Нед Прайс 16 февраля заявил, что Россия не только не идет на деэскалацию, но и продолжает наращивать войска. В Белом доме сообщали, что РФ дополнительно перебросила к границам еще 7 тысяч военных — теперь их более 150 тысяч. О наращивании сил говорит и британская разведка.
- 16 февраля генсек НАТО и президент Украины заявили, что Россия не отводит войска – данные разведок на это не указывают. При этом разведка Эстонии утверждает, что РФ готова начать вторжение в Украину со второй половины февраля.