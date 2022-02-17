Великобритания предоставит Украине £100 миллионов. Деньги пойдут на энергонезависимость от России

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Carl Court / Staff

Великобритания увеличит объемы помощи Украине с 88 миллионов фунтов до 100 миллионов фунтов. Сейчас речь идет о более чем 3,8 миллиарда гривен.

Об этом заявила глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.

Эти средства будут направлены на поддержку системы управления и энергетической независимости Украины.

Деньги выделят из британского фонда Good Governance Fund, который с 2015 года участвует в поддержке экономических и институциональных реформ в Восточной Европе и на Западных Балканах.