Верховный суд возобновил предписание НАПК о необходимости увольнения главы «Нафтогаза» Витренко

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Facebook / Yuriy Vitrenko

Верховный суд удовлетворил жалобу Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК) и постановил возобновить действие его предписания о необходимости уволить с должности главы «Нафтогаза» Юрия Витренко. В ведомстве подчеркивали, что его не имели права назначать на эту должность, поскольку до этого он исполнял обязанности министра энергетики — это является конфликтом интересов.

Соответствующее решение суд принял 2 февраля, а в судебном реестре его обнародовали 9 февраля.

Когда НАПК внесло это предписание, Витренко подал в суд. Он требовал на период рассмотрения дела остановить действие предписания — Окружной админсуд удовлетворил его требование. Это решение подтвердил и апелляционный суд, но теперь Верховный суд возобновил действие предписания.

Само же дело по сути еще не рассматривали — оно до сих пор находится на рассмотрении в Окружном админсуде Киева.

НАПК внесло предписание в июне 2021 года и отметило, что Витренко должен быть уволен с должности главы «Нафтогаза» из-за конфликта интересов, поскольку он до этого исполнял обязанности министра энергетики и непосредственно влиял на работу «Нафтогаза».

Решение об увольнении главы «Нафтогаза» должен принять наблюдательный совет, однако он пока не сформирован. Временно функции наблюдательного совета выполняет Кабмин Украины.