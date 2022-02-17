Россия увеличила на 7 тысяч человек численность войск у границ Украины, несмотря на заявления об отводе сил

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Россия увеличила численность военных возле границ Украины на 7 тысяч человек. По данным Белого дома, вокруг Украины теперь сконцентрировано более 150 тысяч военнослужащих РФ.

Об этом сообщает ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника Белого дома.

Пополнение было замечено на следующий день после того, как Минобороны России заявило о начале отвода части сил. Данные получены 16 февраля. Именно тогда к границам прибыло пополнение. Где именно оно стало и что это за войска, чиновник не сообщил.

О наращивании сил говорит и британская разведка.

Кроме этого, корреспондент BuzzFeed Кристофер Миллер опубликовал в своем Twitter новые спутниковые снимки от Maxar Technologies, сделанные 15 и 16 февраля — в те дни в Минобороны РФ заявили о начале отвода сил.

На снимках локации в Беларуси, оккупированном Крыму и на западе России. На них можно увидеть группу ударных вертолетов в Беларуси, понтонный мост через реку Припять, полевой госпиталь, бронетранспорт и артиллерию в Курской области и многое другое.