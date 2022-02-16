Разведки США и Украины пока не замечают отвода российских войск

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Минобороны России

Разведки США и Украины пока не заметили признаки отвода российских войск от украинских границ. В общей сложности вокруг границ сконцентрировано около 140 тысяч российских военных.

Об этом сообщили госсек США Тони Блинкен и министр обороны Украины Алексей Резников.

Блинкен в интервью телеканалу ICTV отметил, что США внимательно следят за стянутыми к украинским границам российскими войсками.

«Мы еще не видели ни отступления, ни отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно следим за этим, и опять же очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит», — сказал он.

Блинкен снова подчеркнул, что Штаты готовы к любому сценарию и предупредил, что Россию ожидают огромные последствия дальнейшей агрессии против Украины.

Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии Reuters отметил, что последний отчет разведки пока не подтверждает отвод российских войск. Он заявил, что Украина будет серьезно воспринимать это, если Россия отведет все войска, технику и вооружение, в том числе и те, которые были переброшены в Беларусь на учения.

Резников считает, что даже если российские войска покинут одно место, они, скорее всего, будут переброшены в другой район возле Украины.

«Все войска, которые они стянули... должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда будет ясно, что они отменили свои агрессивные планы», — сказал он.