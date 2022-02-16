«Пока нет войны». Ryanair продолжит летать в Украину
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Lucas Davies / Unsplash
Лоукост Ryanair не будет прекращать полеты в Украину, пока «нет войны и ракет».
Об этом Reuters заявил Майкл О’Лири.
«Мы не видим причин для прекращения полетов [в Украину], пока европейские власти не скажут нам, что летать небезопасно», — заявил он на пресс-конференции в Лиссабоне.
- На фоне призывов стран покидать Украину из-за вероятности вторжения и эвакуации посольств, страховики сообщили, что не будут страховать самолеты в небе над Украиной. Министерство инфраструктуры после этого сообщило, что готово дать фингарантии. Воздушное пространство страна перекрывать не планирует.
- 12 февраля авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. В тот же день лизингодатель запретил SkyUp влетать в Украину, но компания смогла урегулировать вопрос. МАУ 14 февраля сообщила, что по требованию лизингодателей отправляет пять самолетов в Испанию.