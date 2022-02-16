«Мы только слышали об этом». Зеленский отрицает, что Россия отвела войска от украинских границ
- Автор:
- София Телишевская
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Пресс-служба Офиса президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не фиксирует отвода войск РФ от украинских границ.
Об этом он заявил в комментарии корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд.
«Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую мы имеем, и пока мы не видим никакого отвода. Мы только слышали об этом», — сообщил президент и добавил, что все еще ожидает эскалации.
«Когда войска отойдут — все это увидят. Не только разведка или военные, мы все это увидим», — подчеркнул Зеленский.
Министерство обороны России 15 февраля объявило о начале отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближения окончания учений. Якобы начали отводить войска Южного и Западного военных округов. Сегодня, 16 февраля, военное ведомство РФ заявило об отводе части войск из оккупированного Крыма. Учения войск РФ при этом продолжаются. В Беларуси остаются войска Восточного военного округа и десантники. 16 февраля глава МИД Беларуси заявил, что все военные России после учений «Союзная решимость» покинут страну. Они заканчиваются 20 февраля.
- По данным разведок Украины и стран Запада, возле украинских границ сконцентрировано более 130 тысяч военных России и тысячи единиц техники. Президент США Джо Байден 15 февраля в своем обращении назвал цифру в 150 тысяч военных.
- Секретарь СНБО говорил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не произойдет. Министр обороны Украины и главнокомандующий ВСУ заявили, что РФ не сформировала у украинских границ ни одной ударной группировки.