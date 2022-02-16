Генсек НАТО: Движение войск России не говорит об их отводе от границ Украины
- Автор:
- Костя Андрейковец
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NATO North Atlantic Treaty / Flickr
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву доказать, что она отводит войска от границ Украины, отметив, что солдаты и танки РФ часто перемещаются.
Об этом он заявил в штаб-квартире Альянса, передает Reuters.
«Еще неизвестно, будет ли отвод российских войск. Мы видим, что они увеличили численность войск [ранее], еще больше войск — в пути. Если они действительно начнут отводить силы, мы будем это приветствовать», — сказал Столтенберг.
Он добавил, что Россия постоянно перемещает силы туда и обратно, потому новые движения войск не дают повода говорить о деэскалации напряжения.
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