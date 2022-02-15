Канада предоставит Украине летальное оружие стоимостью свыше $6 миллионов

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Joshua R. M. Dewberry / US Air Force

Канада решила выделить Украине помощь на фоне российского вторжения: будут и кредит, и летальное вооружение.

Об этом премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил 14 февраля.

Оттава предоставит Киеву кредит в размере $392 миллиона (в дополнение к ранее объявленному кредиту в размере $94 миллиона), а также предоставит летальное оружие на сумму $6,1 миллиона. Какое именно это будет оружие, пока неизвестно.

Утром 14 февраля стало известно, что Канада выводит из Украины своих военных и инструкторов, однако учебная миссия не заканчивается. К концу января 2022 года на территории Львовской области находились 260 канадских солдат, они проводили обучение и обменивались с ВСУ опытом. Уже 5 февраля Канада отправила в Украину борт с нелетальным оружием и инструкторами, которые должны были работать здесь до конца марта 2025 года.