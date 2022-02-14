В Черном море, несмотря на блокировку Россией акватории, торговые суда продолжают ходить в украинские порты по новому маршруту
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Сайт Херсонського морського порта
Торговые суда продолжают ходить в украинские порты на Черном море, несмотря на блокировку Россией акватории. Для этого для них нашли новый маршрут.
Об этом в своем Facebook написал совладелец и СЕО компании TIS, которая, в частности, оперирует своими терминалами в порту «Южный», Андрей Ставницер.
«Хрен вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в порту «Южный» по обходному маршруту прошел балкер MV Melia… с осадкой 12,85 м. Это первое судно класса Panamax, успешно прошедшее дополнительным коридором», — написал он.
По его словам, в ближайшее время Госгидрография выпустит официальное уведомление о том, что на новом маршруте была подтверждена глубина более 15 метров и по нему можно ходить в украинские порты.
- Ранее сообщалось, что Россия с 13 по 19 февраля перекрывает из-за якобы военных учений почти все Азовское море и значительную часть Черного моря. Впервые после оккупации Крыма россияне перекрывают путь торговым судам в Украину.
- МИД Украины выразил протест, а в ВМС заявили о готовности к любым провокациям россиян. Министр обороны Украины призвал другие страны запретить вход российским кораблям в порты. США заявили, что Россия под предлогом военных учений нарушает морской суверенитет Украины.
- Впоследствии стало известно, что Россия отозвала перекрытие акватории в Азовском море. В Черном море все осталось без изменений. Спустя время Россия выпустила новые ограничения, которыми заблокировала 8 участков Черного моря.