В Черном море, несмотря на блокировку Россией акватории, торговые суда продолжают ходить в украинские порты по новому маршруту

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Сайт Херсонського морського порта

Торговые суда продолжают ходить в украинские порты на Черном море, несмотря на блокировку Россией акватории. Для этого для них нашли новый маршрут.

Об этом в своем Facebook написал совладелец и СЕО компании TIS, которая, в частности, оперирует своими терминалами в порту «Южный», Андрей Ставницер.

«Хрен вам, а не блокаду украинских портов. Прямо сейчас из зернового терминала Neptune в порту «Южный» по обходному маршруту прошел балкер MV Melia… с осадкой 12,85 м. Это первое судно класса Panamax, успешно прошедшее дополнительным коридором», — написал он.

По его словам, в ближайшее время Госгидрография выпустит официальное уведомление о том, что на новом маршруте была подтверждена глубина более 15 метров и по нему можно ходить в украинские порты.