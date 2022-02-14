Посол Украины в Британии: Украина может отказаться от вступления в НАТО, если это поможет избежать войны с Россией

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Синица Александр / УНИАН

Посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко, ранее работавший министром иностранных дел, заявил, что Украина может рассмотреть вариант отказа от намерения вступить в НАТО, если это поможет предотвратить войну с Россией.

Об этом дипломат заявил в эфире BBC Radio 5.

Ведущий спросил Пристайко, может ли Украина рассмотреть вариант не вступления в НАТО, на что посол ответил, что с учетом существующей угрозы Украина могла бы рассмотреть такой вариант.

Ведущий задал уточняющий вопрос, чтобы понять, точно ли посол сказал, что Украина может отказаться от вступления в НАТО, поскольку этот путь закреплен в Конституции Украины.

«Да, вы правы, это то, что записано в нашей Конституции. Я сейчас частично иду против главного документа, который у нас есть. Когда я говорю это, я имею в виду, что мы гибки в стремлении найти лучший выход. Если нам придется пройти через какие-нибудь серьезные уступки, это то, что мы можем сделать», — объяснил Пристайко.

В Министерстве иностранных дел заявили, что слова посла вырваны из контекста.

«Никакие решения во внешней политике нашего государства не могут быть приняты вопреки Конституции Украины», — подчеркнул пресс-секретарь.

Позже сам Пристайко в комментарии «Европейской правде» уточнил сказанное:

«Мы сейчас на разных интервью здесь объясняем, что курс на НАТО есть даже в Конституции и никаких изменений сейчас нет, но мы не можем рассчитывать сейчас на НАТО — потому что мы не члены «семьи». Чтобы избежать войны прямо сейчас, мы готовы на компромиссы, но они не лежат в сфере НАТО, а в Минских договоренностях. Относительно НАТО сейчас — мы оставляем курс, но вынуждены искать другие варианты, которые позволят выжить прямо сейчас», — добавил Вадим Пристайко.