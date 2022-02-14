«Никакие решения нельзя принимать вопреки Конституции». В МИД опровергли возможность отказа Украины от вступления в НАТО

В Министерстве иностранных дел заявили, что слова посла Украины в Великобритании Вадима Пристайко о том, что Украина якобы готова рассмотреть отказ от членства в НАТО во избежание войны с Россией вырваны из контекста.

Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко.

«Никакие решения во внешней политике нашего государства не могут быть приняты вопреки Конституции Украины», — подчеркнул пресс-секретарь.

Он объяснил, что ради мира и сохранения жизней наших граждан Украина готова идти на любые форматы диалогов со странами и международными организациями.

«Посол Пристайко справедливо отметил в интервью, что перспектива членства в НАТО закреплена в Конституции Украины, но Украина пока не является членом НАТО или иного альянса безопасности. Так что ключевым для нашей страны становится вопрос гарантий безопасности. Безусловно, лучшей такой гарантией был бы немедленный прием Украины в Альянс. Но угрозы Украине существуют здесь и сейчас, следовательно, поиск ответа на вопросы гарантий становится фундаментальной насущной задачей», — добавил Николенко.