SkyUp перестал продавать билеты на рейсы 14-16 февраля. Лизингодатель требует вернуть самолеты в ЕС
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Facebook / SkyUp Airlines
Украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля из-за требования линизгодателей вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.
Об этом в воскресенье, 13 февраля, объявил гендиректор компании SkyUp Дмитрий Сероухов.
«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации», — сообщил Дмитрий Сероухов. Вот онлайн-табло авиакомпании.
12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины — из-за угрозы российской агрессии. В связи с этим владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.
В SkyUp сообщили, что в настоящее время аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне.
Перед этим, 12 февраля, лизингодатель запретил украинской авиакомпании SkyUp влетать в Украину: рейс из Мадейры посадили в Кишиневе.
- 13 февраля в Офисе президента Украины заявили, что страна не видит смысла закрывать воздушное пространство, позже Министерство инфраструктуры заявило, что небо над Украиной остается открытым, авиаперевозчикам планируют дать финансовые гарантии.
- 12 февраля на фоне возможного российского вторжения нидерландская авиакомпания KLM сообщила, что приостанавливает полеты в Украину. Когда авиакомпания возобновит полеты в Украину, пока неизвестно.
- 11 февраля советник Байдена по безопасности заявил, что Россия может вторгнуться в Украину и до завершения Олимпиады в Пекине 20 февраля. Однако Штаты не знают ни даты, ни формата, но СМИ пишут, что это 15-16 февраля. После этого министерства иностранных дел ряда государств одно за другим начали выпускать предупреждения для своих граждан с призывами срочно покинуть Украину и отказаться от поездок. Решение продиктовано риском вторжения войск России.