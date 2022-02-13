SkyUp перестал продавать билеты на рейсы 14-16 февраля. Лизингодатель требует вернуть самолеты в ЕС

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Facebook / SkyUp Airlines

Украинский авиаперевозчик SkyUp прекращает продавать билеты на рейсы 14-16 февраля из-за требования линизгодателей вернуть самолеты на территорию Европейского Союза.

Об этом в воскресенье, 13 февраля, объявил гендиректор компании SkyUp Дмитрий Сероухов.

«Сложившаяся ситуация требует решения на государственном уровне. Сейчас мы работаем совместно с государственными структурами для поиска вариантов решения проблемы. Мы делаем все возможное, чтобы продолжать выполнять рейсы в штатном режиме, но не можем игнорировать требования лизингодателей. Мы временно прекратили продажу билетов на вылеты с 14 по 16 февраля 2022 года и ожидаем решения ситуации», — сообщил Дмитрий Сероухов. Вот онлайн-табло авиакомпании.

12 февраля крупнейшие мировые страховые компании сообщили украинским авиаперевозчикам о том, что в течение 48 часов прекращают страхование самолетов для полетов в воздушном пространстве Украины — из-за угрозы российской агрессии. В связи с этим владельцы воздушных судов (лизингодатели) требуют скорейшего возвращения самолетов на территорию Европейского Союза.

В SkyUp сообщили, что в настоящее время аналогичные требования о возвращении самолетов поступают от других лизингодателей. Ситуация обсуждается на государственном уровне.

Перед этим, 12 февраля, лизингодатель запретил украинской авиакомпании SkyUp влетать в Украину: рейс из Мадейры посадили в Кишиневе.