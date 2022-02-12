В ЕС заверили, что не закрывают в Украине свои представительства и посольства стран-членов

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В Европейском Союзе заверили, что не закрывают свои представительства в Украине, и они продолжают работать. То же касается и посольств стран-членов ЕС.

Об этом говорится в заявлении верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля.

«ЕС и его государства-члены координируют свои действия с учетом текущих угроз Украине. Наши дипломатические представительства не закрываются. Они остаются в Киеве и продолжают работать для поддержки граждан ЕС и в сотрудничестве с украинскими властями», — пояснил он.

По словам Борреля, присутствие персонала в посольствах и представительствах, а также рекомендации для поездок граждан ЕС в Украину корректируются в соответствии со всеми обстоятельствами.

Он подчеркнул, что ЕС поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, а любая дальнейшая агрессия против Украины приведет к «массивным последствиям».