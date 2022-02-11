Батальоны терробороны в 13 областях укомплектованы на 70%. Общее количество ТрО составит 2 млн граждан
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что на сегодня в 13 приграничных областях батальоны территориальной обороны укомплектованы на более чем 70%. До конца марта их укомплектуют на 90%
Об этом сообщает Офис президента.
«Цель всего этого — чтобы сопротивление было в каждом городе, каждом селе, на каждой улице и в каждом доме», — сказал Залужный, отметив, что на конец марта планируется иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить массовую военную подготовку.
«Нас интересует полтора-два миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить», — добавил Залужный.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов также заявил по итогам заседания СНБО, что силы ТрО должны насчитывать 2 миллиона украинцев.
- С января 2022 года в Украине вступил в силу закон о теробороне. На фоне угрозы вторжения войск России в Украине разворачивают штабы ТрО и пополняют подразделения.
- Сейчас формируются 25 бригад, которые объединят более 150 батальонов — по одному на каждый район.
- Накануне в Раду внесли закон, который предлагает разрешить использовать тероборону в районах боевых действий вместе с войсками.