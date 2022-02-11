Япония, Южная Корея и Нидерланды призвали своих граждан «немедленно покинуть Украину»

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Прядко Денис / УНИАН

Япония, Южная Корея и Нидерланды в пятницу, 11 февраля, призвали своих граждан «немедленно покинуть Украину».

Министерство иностранных дел Японии посоветовало своим гражданам «немедленно покинуть Украину», поскольку Россия стягивает войска к границе с ней. Японский МИД также посоветовал избегать поездок сюда – «независимо от целей». В предупреждении упоминается недавнее начало совместных русско-беларусских военных учений, а также новая партия русских военных кораблей, которую заметили в Черном море.

Южная Корея также посоветовала своим гражданам покинуть Украину и без необходимости сюда не ехать. Причина аналогичная: Россия может начать полномасштабное вторжение в Украину, поскольку разместила войска вдоль границ. В настоящее время в Украине находится 341 южнокореец, включая сотрудников посольства.

Правительство Нидерландов аналогично посоветовало своим гражданам как можно скорее покинуть Украину «из-за ситуации с безопасностью» — речь идет не об эвакуации, а о добровольном выезде по «очень упорному совету власти». Нидерландская радиостанция BNR со ссылкой на посла Нидерландов в Украине Еннеса де Мола заявила, что страна создаст во Львове центр экстренной помощи.