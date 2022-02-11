Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал рекомендацию Джо Байдена немедленно покинуть Украину: Ничего нового
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Сергей Моргунов / «Бабель»
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал рекомендацию президента США Джо Байдена американцам немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения — ничего нового в этой рекомендации нет.
Об этом глава МИД рассказал во время брифинга из Харькова в пятницу, 11 февраля.
«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали подобные заявления. Они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства. Это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуаций», — заявил Дмитрий Кулеба.
11 февраля президент США Джо Байден призвал граждан США «немедленно уехать» из Украины, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. Отдельно Госдепартамент опубликовал предупреждение о том, что США «не смогут эвакуировать граждан в случае военных действий». Консульские услуги после вторжения будут «серьезно нарушены». Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военное командование США не располагает данными о точной дате возможного военного вторжения России в Украину.
- Западные СМИ со ссылкой на источники, в том числе в Пентагоне, сообщили, что Россия нападет на Украину в конце января или в начале февраля. Потом вторжение «перенесли» на конец февраля — середину марта.
- 6 февраля The Washington Post, The New York Times и Reuters со ссылкой на источники сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- Министр иностранных дел Украины призвал украинцев не верить апокалиптическим прогнозам. Министр обороны заверил, что вероятность значительной эскалации со стороны РФ низкая.