Глава МИД Дмитрий Кулеба прокомментировал рекомендацию Джо Байдена немедленно покинуть Украину: Ничего нового

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Сергей Моргунов / «Бабель»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал рекомендацию президента США Джо Байдена американцам немедленно покинуть Украину из-за угрозы российского вторжения — ничего нового в этой рекомендации нет.

Об этом глава МИД рассказал во время брифинга из Харькова в пятницу, 11 февраля.

«Ничего нового в этом заявлении нет. Мы знаем позицию США, которые уже делали подобные заявления. Они начали с эвакуации членов семей сотрудников посольства. Это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуаций», — заявил Дмитрий Кулеба.

11 февраля президент США Джо Байден призвал граждан США «немедленно уехать» из Украины, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. Отдельно Госдепартамент опубликовал предупреждение о том, что США «не смогут эвакуировать граждан в случае военных действий». Консульские услуги после вторжения будут «серьезно нарушены». Ранее представитель Пентагона Джон Кирби заявил на брифинге, что военное командование США не располагает данными о точной дате возможного военного вторжения России в Украину.