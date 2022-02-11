В Украину прилетела 12-я партия военной помощи от США — 90 тонн боеприпасов
- Автор:
- София Телишевская
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В Борисполе приземлился грузовой самолет США Boeing 747-412(BCF), доставивший в Украину двенадцатую партию военной помощи от США — 90 тонн боеприпасов. Суммарно Штаты уже предоставили Украине более 1 300 тонн оборонного вооружения.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
Накануне в Украину прибыл груз на 130 тонн, среди оборудования были ПЗРК Javelin, гранаты и боеприпасы.
- На фоне угрозы вторжения России Украина получает от США и Великобритании средства защиты, медтехнику, а также вооружение для обороны — противотанковые системы Javelin и NLAW, а также ПЗРК Stinger. Польша и Чехия передадут Украине боеприпасы, а страны Балтии мобильные госпитали и американское вооружение.
- 9 февраля в Украину прибыл британский борт с военной помощью для теробороны, а позднее американский борт, который привез более 80 тонн боеприпасов. Всего от США Киев ожидает 45 рейсов.