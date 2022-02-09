Kyodo News: Япония готова поставлять газ в Европу в случае вторжения России в Украину

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Япония рассматривает вариант поставок сжиженного природного газа в Европу, если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует энергетический кризис в Европе.

Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве пишет Kyodo News.

«Правительство, вероятно, обратится к японским компаниям, поставляющим сжиженный природный газ, с просьбой о сотрудничестве. Сейчас оно обсуждает объем и сроки перенаправления газа в Европу», — указывает издание.

В то же время подчеркивается, что сначала Япония обеспечит достаточное количество газа для внутренних нужд.

Как отмечается, ранее США обратились за помощью с газом в Японию.

«Мы изучим, можем ли мы что-нибудь сделать, не влияя на повседневную жизнь людей», — заявил в этом месяце министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Впрочем, некоторые представители энергетического сектора Японии считают, что обеспечить излишки газа в феврале будет сложно из-за возможности резкого роста спроса со стороны населения.