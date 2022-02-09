Kyodo News: Япония готова поставлять газ в Европу в случае вторжения России в Украину
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Joseph / Flickr
Япония рассматривает вариант поставок сжиженного природного газа в Европу, если Россия вторгнется в Украину и спровоцирует энергетический кризис в Европе.
Об этом со ссылкой на источники в японском правительстве пишет Kyodo News.
«Правительство, вероятно, обратится к японским компаниям, поставляющим сжиженный природный газ, с просьбой о сотрудничестве. Сейчас оно обсуждает объем и сроки перенаправления газа в Европу», — указывает издание.
В то же время подчеркивается, что сначала Япония обеспечит достаточное количество газа для внутренних нужд.
Как отмечается, ранее США обратились за помощью с газом в Японию.
«Мы изучим, можем ли мы что-нибудь сделать, не влияя на повседневную жизнь людей», — заявил в этом месяце министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.
Впрочем, некоторые представители энергетического сектора Японии считают, что обеспечить излишки газа в феврале будет сложно из-за возможности резкого роста спроса со стороны населения.
- 6 февраля западные СМИ сообщили, что Россия стянула 70% войск, необходимых для вторжения в Украину. Две недели назад войск было меньше. Также там назвали вероятные человеческие потери в результате вторжения.
- По данным Минобороны Украины, на границе с Россией и оккупированной частью Донбасса сейчас находятся 140 тысяч российских военных.
- США за вторжение войск России в Украину угрожают РФ разрушительными санкциями, которые нанесут «непоправимые потери» российской экономике. Под санкции попадут банковский сектор, Владимир Путин, «Северный поток — 2», РФ отключат от SWIFT, а Байден обещал, что российские банки не смогут работать с долларами.
- Евросоюз тоже предупредил Россию о санкциях и ищет альтернативных поставщиков газа.
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