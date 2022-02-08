«Разберемся сами». Порошенко ответил Путину на предложение предоставить политическое убежище в России

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Пятый президент Украины Петр Порошенко резко ответил президенту России Владимиру Путину на его предложение о политическом убежище, посоветовав ему прекратить «заботиться» об украинских политиках.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«[Советую] Владимиру Владимировичу наконец-то осознать, что мы разберемся сами здесь, в Украине. И извечная российская практика «заботиться» об украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда меня избрали президентом Украины», — написал Порошенко.

Также политик обратился к действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому, посоветовав ему «прекратить радовать Путина и заняться защитой страны».

«И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, которые сейчас занимаются Порошенко больше, чем российской угрозой. Наша команда неоднократно заявляла, что преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, Зеленский прежде всего хочет сделать подарок Путину. Сейчас это уже подтвердил сам Путин», — добавил он.