The Bell: В правительстве России идут совещания по готовности к санкциям за Украину — говорят о катастрофе

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

На прошлой неделе первый вице-премьер России Андрей Белоусов провел серию совещаний по готовности секторов экономики РФ к масштабным санкциям за военное вторжение в Украину. Бизнес и компании РФ боятся ограничений и говорят о катастрофе.

Об этом сообщает издание The Bell со ссылкой на три источника, близких к правительству РФ.

Совещания прошли по итогам стресс-тестов российских компаний и системно-значимых банков. Во время тестов сектора экономики провели учения, чтобы подготовиться и понимать, что их ждет в случае отключения от платежной системы SWIFT, запрета на поставку программного оборудования, серверов, чипов и отключения от поддержки Microsoft, Nvidia, VMware, SAP.

С докладами перед Белоусовым выступили «Почта России», «Аэрофлот», РЖД и многие другие. Тесты проводил и Сбербанк России.

«Отчитываются все бодро, но в частных разговорах говорят —​​ катастрофа», — рассказал источник.

«Коммерсант» писал, что угроза блокирования доступа России к глобальным поставкам электроники вызвала сильное беспокойство в правительстве.

В Кремле ранее заверяли, что не боятся санкций.