Власти через «Дію» смогут проводить общественные опросы
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство обороны Украины
Министерства, а также органы центральной и местной власти теперь могут проводить опросы по вопросам госуправления в различных сферах общественной жизни через портал и приложение «Дія».
Соответствующий порядок их проведения Кабинет министров утвердил постановлением № 90 от 7 февраля.
Организатором опроса будет выступать технический администратор и владелец портала «Дія». Участвовать в опросах смогут граждане в возрасте от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков (органа власти).
Опросы через «Дію» не являются голосованием (референдумом), выборами, а также формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью.
- Вскоре в приложении «Дія» появится новая функция для водителей автомобилей — надлежащий пользователь.
- Ранее Минцифры начало бета-тестирование смены прописки в «Дії». В прошлом году Рада приняла закон, который позволит украинцам менять место жительства (регистрации) в онлайн-режиме. Этот закон отменяет штамп в паспорте и бумажную выписку из ID-карты о прописке.
- В этом году в приложении «Дія» появились сертификат бустерной дозы и функция для ФЛП (подача годовой декларации).