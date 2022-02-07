Власти через «Дію» смогут проводить общественные опросы

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Министерство обороны Украины

Министерства, а также органы центральной и местной власти теперь могут проводить опросы по вопросам госуправления в различных сферах общественной жизни через портал и приложение «Дія».

Соответствующий порядок их проведения Кабинет министров утвердил постановлением № 90 от 7 февраля.

Организатором опроса будет выступать технический администратор и владелец портала «Дія». Участвовать в опросах смогут граждане в возрасте от 14 лет. Результаты опросов будут отображаться на портале или в приложении с согласия заказчиков (органа власти).

Опросы через «Дію» не являются голосованием (референдумом), выборами, а также формой публичного общественного обсуждения или электронных консультаций с общественностью.