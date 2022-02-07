В НАТО заявили, что усилят свое присутствие в Восточной Европе, если Россия оставит войска после учений в Беларуси

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В Беларуси находится 30 тысяч российских военных, и если Россия не выведет их после завершения военных учений, НАТО увеличит свое военное присутствие в странах Балтии и Польши.

Об этом заявил глава военного комитета НАТО, адмирал Роб Бауэр, сообщает Reuters.

«Конечно, это очень зависит от того, останутся ли российские войска в Беларуси», — сказал он.

По мнению Бауэра, Россия может прибегнуть к вторжению, если НАТО не выполнит требования безопасности, озвученные Кремлем о вступлении Украины в Альянс.

«Если вы посмотрите на наращивание вооруженных сил, у России фактически есть достаточные силы для серьезного вторжения... до конца этого месяца. Есть ли у них истинные намерения, мы не знаем», — добавил он.

В то же время адмирал отметил, что во время последних развертываний на границе с Беларусью были замечены полевые госпитали и другие вспомогательные подразделения, необходимые для поддержания военного нападения.

«Если вы действительно думаете о вторжении, вам действительно нужно больше, чем боевые силы. И это то, что мы также видим, что [войска] все больше и больше собираются вдоль границ [России] с Украиной и Беларуси с Украиной. Это само по себе очень беспокоит», — подчеркнул глава военного комитета НАТО.