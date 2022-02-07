ДТП с нардепом Трухиным: в ГБР рассказали, кто был за рулем Audi перед аварией

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ДБР

Государственное бюро расследований установило, что за рулем автомобиля Audi A8 в день ДТП на Бориспольской трассе находился не нардеп Александр Трухин, а «человек в одежде красного цвета» (депутат на месте аварии был в деловом костюме и белой рубашке).

Об этом сообщили в ГБР после исследования видео с камер видеонаблюдения от Полтавы до Борисполя, в частности в центре Борисполя.

В то же время в бюро отметили, что на участке дороги, где произошла авария, камеры наблюдения были демонтированы.

«Поэтому был назначен ряд экспертиз, которые установили бы личность водителя в момент ДТП. Пока завершены четыре экспертизы, последняя — пятая — продолжается. После ее завершения можно будет окончательно дать ответ о личности водителя», — отметили в Госбюро.

По данным ГБР, в настоящее время материалы дела насчитывают более 5 томов.

Отдельно в Госбюро подчеркнули, что сейчас выясняют, почему полиция не передала видео с нагрудной камеры патрульного Сергея Петрика, которого уже вызвали на повторный допрос, несмотря на то, что ГБР подавало официальное обращение о передаче всех материалов. Пока о подозрении патрульному речь не идет.

Следователи обратились к изданию «Украинская правда» и попросили передать все имеющиеся материалы и указать, откуда они их получили.