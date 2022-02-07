С 21 февраля Австралия открывает границы для полностью вакцинированных туристов
- Автор:
- София Телишевская
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После двух лет перерыва Австралия снова полностью откроет свои границы для всех дважды вакцинированных туристов.
Об этом премьер-министр Скотт Моррисон, передает Reuters.
Он заявил, что новые правила вступят в силу 21 февраля 2022 года.
В то же время, невакцинированным путешественникам все равно придется подавать заявление, чтобы приехать в Австралию. После этого они должны пройти карантин в гостинице, если им все-таки разрешили въехать в страну.
Ограничения будут сняты, поскольку с начала февраля в Австралии наблюдалось замедление ежедневного прироста инфицирований и случаев госпитализации.
В марте 2020 года Австралия закрыла международную границу для всех людей, не проживающих в стране, и только в ноябре 2021 года открыла границу, позволив гражданам покидать Австралию.
- С начала февраля все больше стран ослабляют карантинные ограничения или совсем отменяют их. Первыми из стран ЕС ограничения сняли Дания, Норвегия и Швеция. Франция также частично ослабила требования, а в Англии отменили практически все ограничительные меры. Правительства стран уверены, что смысла в ограничениях становится все меньше, поскольку болезнь приобрела сезонный характер, а медики уже знают как с ней бороться. Кроме того, они полагаются на высокий уровень вакцинации населения, хотя ВОЗ называет такие решения преждевременными.