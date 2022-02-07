Президент Франции Макрон 7 февраля встретится с Путиным. Говорить будут о снижении напряженности в ситуации вокруг Украины
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Mike Bloomberg / Flickr
Президент Франции Эмманюэль Макрон, который 7 февраля проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москве, надеется добиться значительного прогресса в деэскалации ситуации по Украине.
Об этом он заявил в интервью изданию Le Journal du Dimanche.
«Мы обсудим условия деэскалации. Нужно быть очень реалистичным. Мы не добьемся односторонних жестов, но важно не допустить ухудшения ситуации, прежде чем выстраивать механизмы и жесты взаимного доверия», — подчеркнул Макрон.
По мнению президента Франции, вероятность вторжения России в Украину преувеличена.
«Геополитическая цель России сегодня явно не Украина, а уточнение правил сожительства с НАТО и ЕС», — считает он.
В то же время Макрон заверил, что учитывает позиции обеих сторон.
«Безопасность и суверенитет Украины или любого другого европейского государства не могут быть предметом какого-либо компромисса, равно как правомерно, что Россия задает вопрос о собственной безопасности», — сказал он, намекая, что странам Европы придется пойти на компромисс с Россией.
После завершения переговоров с Путиным Макрон отправится в Киев, где 8 февраля состоится встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отметим, перед визитом в Москву Макрон пообщался по телефону с президентом США Джо Байденом. Лидеры стран обсудили дипломатические усилия и сдерживающие усилия в ответ на продолжение наращивания Россией войск у границ Украины. Во время разговора Байден и Макрон подтвердили свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, а также договорились о продолжении консультаций с нашими союзниками и партнерами, включая Украину.
До этого Макрон также провел переговоры с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном и генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.
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