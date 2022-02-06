В Израиле отменили большинство карантинных ограничений
- Автор:
- София Телишевская
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MENAHEM KAHANA / Contributor
Правительство Израиля на фоне снижения заболеваемости коронавирусом поддержало отмену большинства карантинных ограничений.
Об этом сообщает Times of Israel.
С понедельника, 7 февраля, в стране отменят почти все карантинные ограничения, в частности, требование показывать «зеленые паспорта» в ресторанах, кинотеатрах, спортзалах и гостиницах.
Правительство также одобрило отмену ограничений по количеству людей в магазинах и заведениях общественного питания. Также теперь не будет действовать требование соблюдать дистанцию между столиками.
Документ о полной вакцинации нужен будет только при входе в закрытые помещения, где существует высокий риск заражения — клубы, лекционные залы и прочее.
- С начала февраля все больше стран ослабляют карантинные ограничения или совсем отменяют их. Первыми из стран ЕС ограничения сняли Дания, Норвегия и Швеция. Франция также частично ослабила требования, а вот в Англии отменили практически все ограничительные меры. Правительства стран уверены, что смысла в ограничениях становится все меньше, поскольку болезнь приобрела сезонный характер, а медики уже знают как с ней бороться. Кроме того, они полагаются на высокий уровень вакцинации населения, хотя ВОЗ называет такие решения преждевременными.