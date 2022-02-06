В Украине выявили более 27 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Одесской области — 2 788

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В Украине за последние сутки, 5 февраля, медики выявили 27 851 новый случай коронавирусной болезни (в том числе 2 597 детей и 431 медработник). От осложнений заболевания умерли 109 пациентов, а накануне — 185.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Киев — 2 298;

Винницкая область — 613;

Волынская область — 462;

Днепропетровская область — 1 289;

Донецкая область — 1032;

Житомирская область — 1773;

Закарпатская область — 523;

Запорожская область — 438;

Ивано-Франковская область — 1 201;

Киевская область — 704;

Кировоградская область — 326;

Луганская область — 318;

Львовская область — 1572;

Николаевская область — 1011;

Одесская область — 2 788;

Полтавская область — 486;

Ровенская область — 1291;

Сумская область — 1 612;

Тернопольская область — 1 145;

Харьковская область — 1897;

Херсонская область — 797;

Хмельницкая область — 2 070;

Черкасская область — 583;

Черновицкая область — 777;

Черниговская область — 845.

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,2 миллиона случаев COVID-19. При этом 101 277 человек умерли от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 34 305 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привит 15 452 741 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 772 538. Еще 20 246 человек получили дополнительную дозу, а 454 459 — бустерную.