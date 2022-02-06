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В Украине выявили более 27 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Одесской области — 2 788

Автор:
София Телишевская
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Irwan / Unsplash

В Украине за последние сутки, 5 февраля, медики выявили 27 851 новый случай коронавирусной болезни (в том числе 2 597 детей и 431 медработник). От осложнений заболевания умерли 109 пациентов, а накануне — 185.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,2 миллиона случаев COVID-19. При этом 101 277 человек умерли от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.

Также за минувшие сутки медики вакцинировали 34 305 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привит 15 452 741 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 772 538. Еще 20 246 человек получили дополнительную дозу, а 454 459 — бустерную.