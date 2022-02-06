В Украине выявили более 27 тысяч новых заболевших ковидом. Больше всего в Одесской области — 2 788
- Автор:
- София Телишевская
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Irwan / Unsplash
В Украине за последние сутки, 5 февраля, медики выявили 27 851 новый случай коронавирусной болезни (в том числе 2 597 детей и 431 медработник). От осложнений заболевания умерли 109 пациентов, а накануне — 185.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения, приводя данные о количестве новых больных в регионах:
- Киев — 2 298;
- Винницкая область — 613;
- Волынская область — 462;
- Днепропетровская область — 1 289;
- Донецкая область — 1032;
- Житомирская область — 1773;
- Закарпатская область — 523;
- Запорожская область — 438;
- Ивано-Франковская область — 1 201;
- Киевская область — 704;
- Кировоградская область — 326;
- Луганская область — 318;
- Львовская область — 1572;
- Николаевская область — 1011;
- Одесская область — 2 788;
- Полтавская область — 486;
- Ровенская область — 1291;
- Сумская область — 1 612;
- Тернопольская область — 1 145;
- Харьковская область — 1897;
- Херсонская область — 797;
- Хмельницкая область — 2 070;
- Черкасская область — 583;
- Черновицкая область — 777;
- Черниговская область — 845.
Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 4,2 миллиона случаев COVID-19. При этом 101 277 человек умерли от осложнений болезни, а 3,6 миллиона граждан выздоровели.
Также за минувшие сутки медики вакцинировали 34 305 человек. Всего с начала вакцинальной кампании привит 15 452 741 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы — 14 772 538. Еще 20 246 человек получили дополнительную дозу, а 454 459 — бустерную.
- 19 января министр здравоохранения объявил, что в Украине началась вспышка коронавируса. Ее эпицентр — западные области. Предыдущее рекордное суточное количество заболевших зафиксировали 2 февраля — 39 620 случаев.
- Национальная академия наук прогнозировала на начало февраля до 52 тысяч ковид-больных в сутки. Совет нацбезопасности и обороны прогнозировал на февраль до 60 тысяч новых больных в сутки. Пиковые показатели заболеваемости, по прогнозам СНБО, приходятся на 20—25 февраля.