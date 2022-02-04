Школы Запорожья перевели на онлайн-обучение. В ряде городов дистанционку продлили еще на неделю

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Снежана Хромец / Артем Марков / «Бабель»

С понедельника, 7 февраля, на дистанционное обучение переходят школьники 5—11 классов в Запорожье.

Об этом сообщили в городском совете.

Как отмечается, онлайн будут проводить занятия и заведения внешкольного образования. Начальная школа пока будет учиться как обычно.

Кроме этого, в ряде городов власти также решили продлить дистанционное обучение в школах. В частности, еще на неделю оставили школьников на онлайн-обучении в Ужгороде и Хмельницком.

В Сумах все школьники (1—11) будут учиться онлайн до 12 февраля включительно, художественные и музыкальные школы будут закрыты, а детско-юношеские спортивные школы будут принимать только воспитанников, которые являются участниками мероприятий на 2022 год.

Во Львове школьники 5—11 класса останутся на дистанционном обучении до 14 февраля, после чего директора школ сами будут решать, возвращаться ли к очной учебе. Как будет работать начальная школа, руководители заведений будут принимать решение уже сейчас.

Различные секции и кружки пока также не будут работать или могут проводить занятия дистанционно.

В то же время Львовский горсовет продлил действие других усиленных карантинных ограничений. В частности, заведения общественного питания, непродовольственные рынки, спортзалы, бассейны смогут работать только при полной вакцинации или наличии негативного теста на коронавирус работников и посетителей.

Детские развлекательные заведения останутся закрытыми, а в заведениях для взрослых (как и в случае проведения массовых мероприятий) потребуют вакцинацию или отрицательный тест.