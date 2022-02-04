Закрытие Deutsche Welle в России: в Латвии предложили перенести московский офис компании в Ригу

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Wikipedia / Christian Wolf

В Латвии предложили перенести московский офис немецкого вещателя Deutsche Welle в Ригу, если Россия не отменит распоряжение о его закрытии.

Об этом заявил министр юстиции Латвии Янис Борданс, передает Delfi.

«Рига — ближайший и самый большой город к Москве, поэтому здесь DW сможет и дальше освещать актуальные новости из России, Беларуси и всего региона. В Риге есть Балтийский авиационный центр и высокоразвитая ИТ-инфраструктура — все для того, чтобы город стал базой DW в регионе», — подчеркнул он.

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Также Борданс заверил, что Латвия занимает первые позиции по индексу свободы печати в мире, «поэтому журналисты могут быть уверены, что их труд в Латвии будут уважаться».

Отдельно он напомнил, что в последние годы в Риге успешно работает российское издание Meduza, которое Россия 23 апреля внесла в реестр иностранных агентов.