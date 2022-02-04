В приложении «Дія» появится новая функция для водителей. Желающие могут поучаствовать в тестировании

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Gustavo / Unsplash

Вскоре в приложении «Дія» появится новая функция для водителей автомобилей — надлежащий пользователь.

Об этом сообщается на официальном канале приложения.

Функция позволит в несколько кликов поделиться документом на право водить автомобиль с родными. В таком случае штрафы за нарушение будет платить непосредственно водитель, а не владелец авто.

«Ранее назначить надлежащего пользователя можно было офлайн в сервисном центре МВД или онлайн в кабинете водителя. Сейчас мы тестируем возможность сделать это в «Дія» в несколько кликов», — сказано в сообщении.

Сейчас новая услуга на стадии бета-теста. Все желающие могут поучаствовать в нем, зарегистрировавшись по этой ссылке. Ответ с инструкцией придет на электронную почту.