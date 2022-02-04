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ДТП с нардепом Трухиным: Госбюро расследований получило результат экспертизы, которая должна показать, кто был за рулем

Автор:
Ангелина Шеремет
Дата:

Кузьмин Александр / УНИАН

Государственное бюро расследований по делу об аварии с участием народного депутата фракции «Слуга народа» Александра Трухина получило результаты молекулярно-генетической экспертизы — именно она должна ответить на вопрос, кто был за рулем во время аварии и чья ДНК осталась на месте водителя

Об этом говорится в тексте «Бабеля» о несостыковках в деле.

В этом ДТП с участием Трухина в машине сработали подушки безопасности — значит, при сильном ударе на них почти наверняка остались слюна, кусочки кожи, ресницы или слезы водителя и пассажиров. Результаты экспертизы пока не обнародуют, поскольку идет следствие.

Кроме этой молекулярно-генетической экспертизы, ГБР получило результаты еще трех:

В ближайшее время должны появиться результаты комплексной заключительной автотехнической и транспортно-трасологической экспертиз. Они ответят на вопрос, связано ли ДТП с нарушением правил дорожного движения.