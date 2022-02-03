WP сообщила о новом рассекреченном плане вторжения России в Украину. Этот план все обсуждают уже месяц
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Министерство обороны России
У американской разведки есть доказательства того, что Россия разработала план вторжения в Украину, которое может начаться с провокации. Ее РФ использует как предлог для начала боевых действий, обвинив Украину в теракте.
Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на четыре источника, знакомых с материалами разведки.
Указано, что план провокации одобрен на высоком уровне в Москве. Спецслужбы России планируют организовать теракт на Донбассе или в самой РФ, ложно приписав нападение украинским силам. План провокации, по данным разведки, на завершающем этапе.
WP уточняет, что этот план связан с ранее раскрытыми проработками России, такими как привести к власти экс-нардепа Евгения Мураева и использовать химоружие на Донбассе, но может проводиться российскими диверсантами отдельно.
Ожидается, что детали уже сегодня, 3 февраля, сообщит администрация Джо Байдена.
WP вообще не раскрывает никаких деталей. О подготовке провокации для создания предлога уже месяц пишут СМИ. Об этом ранее говорили и официальные лица, в частности советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и представитель Пентагона Джон Кирби.
- В декабре 2021 года министр обороны России Сергей Шойгу заявил о якобы подготовке бойцами американских ЧВК провокаций на Донбассе с использованием «химических компонентов». По его словам, химикаты доставили в Авдеевку и Красный Лиман. США эти утверждения опровергли. Разведка Минобороны Украины сообщала, что эту ситуацию РФ может использовать как предлог, чтобы начать войну.
- 14 января сообщалось, что у США есть данные о том, что Россия подготовила группу боевиков для провокаций на Донбассе. Они «под чужим флагом» должны провести спецоперацию, которая даст повод.
- Разведка Украины 14 января сообщала, что подразделения РФ и ее сателлитов уже получили соответствующие распоряжения. При этом провокации ожидаются в непризнанном Приднестровье.