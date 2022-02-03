В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Монастырского. Авторы проекта — Разумков и нардепы «Европейской солидарности»

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УНІАН / Кузьмин Александр

Двенадцать народных депутатов от «Европейской солидарности» и бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Как указывается в пояснительной записке, основанием для увольнения Монастырского нардепы считают его «неудовлетворительную деятельность», «ненадлежащее исполнение своих обязанностей», «злоупотребление властью и служебным положением».

В частности, инициаторы постановления вспомнили скандал с экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который оскорблял полицейских и возмущался, что они не знают его в лицо.

Кроме этого, инициаторы представления заявили, что до сих пор нет должной оценки избиения активистов и ветеранов АТО возле Печерского суда, задержания активистов SaveФОП.

Последним чрезвычайным происшествием авторы документа называют обнародование видео полицейских с места ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина, «из которого видно, что покрывал это преступление министр внутренних дел Монастырский».