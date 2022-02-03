В Раде зарегистрировали постановление об увольнении Монастырского. Авторы проекта — Разумков и нардепы «Европейской солидарности»
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- Екатерина Кадакова
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УНІАН / Кузьмин Александр
Двенадцать народных депутатов от «Европейской солидарности» и бывший спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков зарегистрировали в парламенте постановление об увольнении министра внутренних дел Дениса Монастырского.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Как указывается в пояснительной записке, основанием для увольнения Монастырского нардепы считают его «неудовлетворительную деятельность», «ненадлежащее исполнение своих обязанностей», «злоупотребление властью и служебным положением».
В частности, инициаторы постановления вспомнили скандал с экс-заместителем министра внутренних дел Александром Гогилашвили, который оскорблял полицейских и возмущался, что они не знают его в лицо.
Кроме этого, инициаторы представления заявили, что до сих пор нет должной оценки избиения активистов и ветеранов АТО возле Печерского суда, задержания активистов SaveФОП.
Последним чрезвычайным происшествием авторы документа называют обнародование видео полицейских с места ДТП с участием нардепа «Слуги народа» Александра Трухина, «из которого видно, что покрывал это преступление министр внутренних дел Монастырский».
- 23 августа 2021 года на Бориспольской трассе произошло ДТП с участием автомобиля Audi А8, в котором находился депутат «Слуги народа», замглавы бюджетного комитета Александр Трухин. СМИ сначала сообщали, что именно он был виновником аварии и управлял автомобилем. В результате аварии никто не погиб.
- Полиция считала, что автомобилем управлял не Трухин, а Виктор Склема — помощник депутата Полтавского областного совета и руководителя местного отделения «Слуги народа» Фахраддина Мухтарова, а Трухин, как и Мухтаров, был пассажиром. Сам Трухин впервые прокомментировал ДТП только 1 сентября.
- 1 февраля 2022 года «Украинская правда» обнародовала видео с нагрудной камеры полицейского Сергея Петрика, который первым прибыл на вызов об аварии. На записи с камеры полицейского видно, что Трухин предлагал деньги, пытался «уйти в лес» и хотел позвонить по телефону главе МВД Денису Монастырскому (там это отрицают). Также патрульный рассказал, что Трухин и все остальные в авто были «готовые» (пьяные), но отказались проходить драгер.
- На следующий день после обнародования видео, 2 февраля, Трухина исключили из партии «Слуга народа», а генпрокурор Ирина Венедиктова поручила зарегистрировать уголовное производство против него. В ГБР заявили, что не получали от полиции видео с нагрудных камер правоохранителей.