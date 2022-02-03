В Украину прибыл седьмой самолет с военной помощью от США

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Twitter / Алексей Резников

В Украину 3 февраля прибыл седьмой самолет с военной помощью от Соединенных Штатов Америки. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников и опубликовал фото.

«В «Борисполе» приземлился седьмой американский борт! В этот раз – 85 тонн боевых боеприпасов для гранатометов. Это отличная новость, но самое главное — это еще не конец. Продолжение следует», — сообщил Резников.

В целом военную помощь США должны привезти 45 рейсами, писало «РБК».

Предыдущие шесть самолетов военной помощи от США привезли в Украину боеприпасы, оборудование, летальное оружие, противотанковые установки Javelin и одноразовые реактивные гранатометы SMAW-D