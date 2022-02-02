Российский газопровод «Ямал — Европа» полностью остановился. Цены на газ начали расти

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Светлицкий Сергей / УНИАН

Поставки природного газа между Польшей и Германией по российскому газопроводу «Ямал — Европа» остановили в среду, 2 февраля.

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на данные немецкого сетевого оператора Gascade.

Отметим, с 21 декабря трубопровод работал в реверсном режиме и поставлял газ в Польшу, а не в Германию обычно.

Ожидалось, что газопровод возобновит привычный режим экспорта на запад после бронирования «Газпромом» транзитных мощностей на восемь часов. Но утром трубопровод, проработав около двух часов, остановился в обоих направлениях.

Цены на голубое топливо отреагировали на это и поползли вверх. В частности, в ходе биржевых торгов стоимость газа выросла до более чем $900 за тысячу кубометров. Цена мартовского фьючерса на газовом хабе TTF в Нидерландах выросла до $918,2 за тысячу кубометров. Накануне газ на торгах стоил $880 за тысячу кубометров.

Также Reuters сообщает, что Запад обвинил Россию в преднамеренной остановке поставок газа и в содействии росту цен до рекордного уровня, в частности чтобы заставить регулятора Германии как можно быстрее сертифицировать новую ветку «Северного потока — 2». Россия отвергает эти претензии.

Напомним, в начале декабря 2021 года «Газпром» перестал бронировать мощности газопровода «Ямал — Европа» на месяц и перешел на ежедневное бронирование. Это привело к новому всплеску цен на газовом рынке. 21 декабря стоимость газа в Европе преодолела исторический максимум в $2 000 за тысячу кубометров.