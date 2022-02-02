В Беларуси стартовал первый этап совместных с Россией военных учений
- Автор:
- София Телишевская
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Getty Images / «Бабель»
В Беларуси стартовал первый этап военных учений «Союзная решимость — 2022», который продлится до 9 февраля. Российские и беларусские военные приступили к боевому слаживанию — к тактической подготовке и тренировкам подразделений.
Как сообщает Минобороны России, первый этап учений пройдет на полигонах «Домановский», «Гожский», «Обуз-Лесновский», «Брестский» и «Осиповичский».
В учениях будут участвовать танки, БМП, артиллерия и противотанковые расчеты. Войска стран отработают приемы и способы боевых действий и проверят свои тактики обороны гособъектов от условного врага и защиту границу в воздушном пространстве.
Второй этап учений стартует 10 февраля и продлится до 20 февраля. На этом этапе войска России и Беларуси будут отражать условную «внешнюю агрессию» армий и также проведут учения по «противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства». Что означают последние два пункта — в Минобороны стран не уточняют. Власти Беларуси «террористической угрозой» часто называют протесты против режима Александра Лукашенко.
Страны Запада обеспокоены этими учениями. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переброска российских войск в Беларусь может быть использована для дальнейшего вторжения на территорию Украины. Москва и Минск это отрицают и утверждают, что совместные учения никакой угрозы не представляют.
- На фоне скопления у границ Украины около 130 тысяч российских военных, РФ начала с НАТО и США переговоры о гарантиях безопасности. Россия требует прекратить расширение Альянса на восток и не принимать в свой состав Украину.
- США и НАТО в своих ответах РФ дали понять, что не откажутся от принципа открытых дверей. МИД России при этом назвал письменный ответ США «поводом для начала серьезного разговора».