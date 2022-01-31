Расстрел военных в Днепре: состояние раненых улучшается, а семье одной из жертв мэр пообещал выплаты

Новости

Состояние всех четырех военных Нацгвардии, которые были ранены Артемием Рябчуком во время расстрела на днепровском «Южмаше», улучшается, но двое еще остаются в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает «Информатор» со ссылкой на директора областной больницы имени Мечникова, где лежат раненные.

Сергей Рыженко рассказал, что раненым перелили около 12 литров крови. Больше всего ушло на тяжелых, которые находятся в реанимации — это Игорь и Жанна.

«У них — самые сложные ранения. У Игоря — огнестрельное проникающее ранение передней стенки желудка, разрыв прямой мышцы справа и контузия печени. Пулевое сквозное ранение правого бедра. Общую кровопотерю оценили в 2 литра крови. Наши хирурги оперировали его несколько часов. Жанна — самая тяжелая пациентка. У нее сквозное проникающее пулевое ранение брюшной полости с поражением тонкого и толстого кишечника, обильная внутрибрюшная кровопотеря, многоосколочный перелом позвоночника — удалили часть поясничного позвонка, огнестрельное ранение правого коленного сустава, сквозное пулевое ранение правого плеча. Медики были вынуждены удалить полтора метра кишечника. Общую кровопотерю оценили более 3 литров. К счастью, несмотря на тяжесть своего состояния она уже улыбается и на ее щеках появился румянец. Она может двигать ногами — наш основной страх был в том, что конечности потеряют мобильность», — рассказал Рыженко.

Тем временем мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что родственники погибшей Веры Лебединец (контролер пропускного пункта) получат выплаты и помощь.

Ее семья получит 250 тысяч гривен. Дочь Кира до совершеннолетия будет получать ежемесячно выплаты. Город представит помощь в ежегодном оздоровлении. Матери Лебединец, работающей в системе городского образования, будет повышена в два раза зарплата, а саму погибшую наградят знаком «Захисник Вітчизни». Также семье погибшей отремонтируют дом за счет частных пожертвований.